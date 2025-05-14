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18:17, 14 мая 2025Силовые структуры

Упавшего на кондиционер многоэтажки в Москве мужчину обвинили в изнасиловании

Обнаруженный на кондиционере мужчина сбежал после попытки изнасилования
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Россиянин, обнаруженный жильцами предпоследнего этажа многоквартирного дома ЖК «Ильинские луга» на корзине для кондиционера, оказался там после побега из квартиры проживавшей на последнем этаже соседки. Подробности случившегося в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчину зовут Алмас и накануне он пришел в гости к хозяйке квартиры сверху. После легкого застолья гость стал грубым и начал к ней приставать, а после ударил и разбил лицо. Когда хозяйка начала кричать, на помощь прибежал сосед. Он начал стучать в дверь и пригрозил полицией, после чего Алмас прыгнул в окно.

Мужчина удачно приземлился на корзину для кондиционера и остался там в задумчивой позе. В таком виде его и обнаружили выглянувшие в окно владельцы квартиры этажом ниже. Они вызвали полицию и пожарных. Спасатели затащили нарушителя покоя в помещение. Пригласившая его в гости хозяйка верхней квартиры уже написала заявление о попытке изнасилования.

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