Упавшего на кондиционер многоэтажки в Москве мужчину обвинили в изнасиловании

Обнаруженный на кондиционере мужчина сбежал после попытки изнасилования

Россиянин, обнаруженный жильцами предпоследнего этажа многоквартирного дома ЖК «Ильинские луга» на корзине для кондиционера, оказался там после побега из квартиры проживавшей на последнем этаже соседки. Подробности случившегося в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, мужчину зовут Алмас и накануне он пришел в гости к хозяйке квартиры сверху. После легкого застолья гость стал грубым и начал к ней приставать, а после ударил и разбил лицо. Когда хозяйка начала кричать, на помощь прибежал сосед. Он начал стучать в дверь и пригрозил полицией, после чего Алмас прыгнул в окно.

Мужчина удачно приземлился на корзину для кондиционера и остался там в задумчивой позе. В таком виде его и обнаружили выглянувшие в окно владельцы квартиры этажом ниже. Они вызвали полицию и пожарных. Спасатели затащили нарушителя покоя в помещение. Пригласившая его в гости хозяйка верхней квартиры уже написала заявление о попытке изнасилования.