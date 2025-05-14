Упавшего на кондиционер многоэтажки в Москве мужчину обвинили в изнасиловании

Россиянин, обнаруженный жильцами предпоследнего этажа многоквартирного дома ЖК «Ильинские луга» на корзине для кондиционера, оказался там после побега из квартиры проживавшей на последнем этаже соседки. Подробности случившегося в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
По данным издания, мужчину зовут Алмас и накануне он пришел в гости к хозяйке квартиры сверху. После легкого застолья гость стал грубым и начал к ней приставать, а после ударил и разбил лицо. Когда хозяйка начала кричать, на помощь прибежал сосед. Он начал стучать в дверь и пригрозил полицией, после чего Алмас прыгнул в окно.
Мужчина удачно приземлился на корзину для кондиционера и остался там в задумчивой позе. В таком виде его и обнаружили выглянувшие в окно владельцы квартиры этажом ниже. Они вызвали полицию и пожарных. Спасатели затащили нарушителя покоя в помещение. Пригласившая его в гости хозяйка верхней квартиры уже написала заявление о попытке изнасилования.