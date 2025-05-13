Тучный россиянин сорвался с верхнего этажа, испражнился в полете, выжил и попал на видео

В Подмосковье мужчина выпал с верхнего этажа и выжил, упав на кондиционер

Жители подмосковного ЖК «Ильинские луга» показали на видео мужчину, которого они обнаружили у себя за окном. Снятый ими ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

На кадрах, снятых жителями предпоследнего этажа многоэтажки, тучный мужчина сидит в задумчивой позе в наружной корзине для кондиционера. На корзине и стекле, которое отделяет его от автора ролика, видны следы крови.

Выяснилось, что мужчина выпивал дома выпал из окна верхнего этажа. Во время падения он испражнился, а также сильно оцарапал руки и ноги, пояснила собеседница издания. Прибывшие на место через 30 минут спасатели затащили россиянина в квартиру соседей.

Ранее в Москве восьмилетняя девочка выжила, упав с высоты восьмого этажа недостроенного дома. Ее госпитализировали с многочисленными переломами. Как второклассница оказалась на стройплощадке, неизвестно.