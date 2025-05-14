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16:35, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающий от инфарктов и инсультов продукт

Врач Агапкин: Морской коктейль может защитить от инфарктов и инсультов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alesia.Bierliezova / Shutterstock / Fotodom

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и диетолог Юлия Чехонина назвали в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» продукт, который может защитить от инфарктов и инсультов. Выпуск с рекомендацией включить его в рацион доступен на платформе «Смотрим».

Специалисты отметили, что таким свойством обладает морской коктейль, в состав которого входят различные виды морепродуктов. По словам Агапкина, в них содержатся омега-3 жирные кислоты, положительно влияющие на сосудистую стенку. В частности, уточнил врач, они уменьшают сосудистое воспаление и не дают развиться атеросклерозу — одной из причин сердечно-сосудистых катастроф.

Также, подчеркнула Чехонина, в морепродуктах есть витамин Е в небольшом количестве. Если регулярно употреблять их, то кровь станет менее вязкой, что снизит риск тромбообразования, объяснила диетолог.

Ранее Агапкин и Чехонина рассказали о напитке, который снижает давление. По их словам, он также способен защитить от деменции.

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