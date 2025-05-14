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17:40, 14 мая 2025Силовые структуры

Россиянин топором снес соседу верхнюю губу и половину челюсти

Под Воронежем мужчина топором снес соседу верхнюю губу и половину челюсти
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Воронежской области 34-летний мужчина топором снес 40-летнему соседу верхнюю губу и половину челюсти с зубами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, нападение произошло 3 мая в селе Хреновое Бобровского района. Местный житель с топором набросился на соседа из-за ссоры на бытовой почве.

Пострадавший получил рубленую рану, открытую черепно-лицевую травму и травматическую ампутацию верхних зубов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье суд приговорил к 3,5 года лишения свободы мужчину, напавшего на хоккеиста с ножом.

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