Россиянин топором снес соседу верхнюю губу и половину челюсти

Под Воронежем мужчина топором снес соседу верхнюю губу и половину челюсти

В Воронежской области 34-летний мужчина топором снес 40-летнему соседу верхнюю губу и половину челюсти с зубами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, нападение произошло 3 мая в селе Хреновое Бобровского района. Местный житель с топором набросился на соседа из-за ссоры на бытовой почве.

Пострадавший получил рубленую рану, открытую черепно-лицевую травму и травматическую ампутацию верхних зубов. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье суд приговорил к 3,5 года лишения свободы мужчину, напавшего на хоккеиста с ножом.

