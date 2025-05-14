Российские военные уничтожили украинского комика в зоне СВО

АиФ: В зоне СВО уничтожен украинский комик Скрипник с позывным Стендап

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили известного украинского комика Дмитрия Скрипника с позывным Стендап в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что комик входил в состав группы «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Нацгвардии Украины. Военный добровольно вступил в украинские войска в июне 2023 года.

По словам сослуживцев Скрипника, он был «решительным, мотивированным и преданным делу».

В апреле ушел из жизни известный комик, участник популярного украинского юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун. Не уточнялось, связан ли его уход из жизни с участием в боевых действиях.

