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23:16, 14 мая 2025Бывший СССР

Российские военные уничтожили украинского комика в зоне СВО

АиФ: В зоне СВО уничтожен украинский комик Скрипник с позывным Стендап
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили известного украинского комика Дмитрия Скрипника с позывным Стендап в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

Отмечается, что комик входил в состав группы «Контакт 12» спецназа бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Нацгвардии Украины. Военный добровольно вступил в украинские войска в июне 2023 года.

По словам сослуживцев Скрипника, он был «решительным, мотивированным и преданным делу».

В апреле ушел из жизни известный комик, участник популярного украинского юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун. Не уточнялось, связан ли его уход из жизни с участием в боевых действиях.

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