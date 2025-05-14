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01:35, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Стремление Украины стать частью Запада назвали для нее самоубийством

Junge Welt назвало стремление Украины стать частью Запада самоубийством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Немецкое издание Junge Welt назвало стремление Украины стать частью Запада самоубийством для нее. По мнению авторов материала, лучшим исходом для Киева будет скорейшее прекращение конфликта, однако ситуацию усложняет стремление западных союзников сохранить республику в качестве антироссийского плацдарма в Восточной Европе.

«Нынешнему и любому будущему правительству в Киеве важно понять, что явный курс на Запад самоубийственен для страны», — подчеркивается в статье.

Журналисты напомнили, что Москва неоднократно говорила об устранении первопричин конфликта, после чего возможны разговоры о перемирии. Украина и ее западные союзники хотят изменить эту последовательность, поскольку страна находится в критическом экономическом положении и испытывает нехватку личного состава в войсках. Издание пишет, что Западу следует признать свой просчет и понять, что там недооценили решимость России.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая.

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