TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

Bloomberg: TikTok ограничил поиск видео с Макроном и пакетиком

Социальная сеть TikTok ограничила поиск видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прячущим небольшой пакетик с неизвестным содержимым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«TikTok заявил, что принял меры против ряда видеороликов и ограничил поиски, связанные с событием. YouTube и X не ответили на запросы», — указано в сообщении.

На снятом в купе поезда видео присутствовали Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Мерц прятал предмет, похожий на ложку, а Макрон убирал небольшой белый пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении им кокаина.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер прокомментировал скандальное видео с Макроном. «Каждый из этих парней выглядит чрезвычайно виноватым в чем-то», — отметил он.