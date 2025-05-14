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22:31, 14 мая 2025Мир

TikTok ограничил поиск скандального видео с Макроном

Bloomberg: TikTok ограничил поиск видео с Макроном и пакетиком
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Reuters

Социальная сеть TikTok ограничила поиск видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прячущим небольшой пакетик с неизвестным содержимым. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«TikTok заявил, что принял меры против ряда видеороликов и ограничил поиски, связанные с событием. YouTube и X не ответили на запросы», — указано в сообщении.

На снятом в купе поезда видео присутствовали Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Мерц прятал предмет, похожий на ложку, а Макрон убирал небольшой белый пакетик, что спровоцировало слухи об употреблении им кокаина.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер прокомментировал скандальное видео с Макроном. «Каждый из этих парней выглядит чрезвычайно виноватым в чем-то», — отметил он.

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