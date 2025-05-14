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15:05, 14 мая 2025Силовые структуры

У бывшего мэра российского города Ширшиной прошли обыски

В Петрозаводске у экс-мэра Ширшиной прошли обыски
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Галина Ширшина

Галина Ширшина. Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Петрозаводске у бывшего мэра Галины Ширшиной прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, обыски связаны с компанией «Олония», Ширшина в ней является председателем совета директоров. Эту фирму заподозрили в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Обыски проведены у руководства организации, в офисах и производственных помещениях.

По данным следствия, в период 2020 по 2021 год руководство компании провело незаконную схему дробления бизнеса с целью уменьшения налогов. Общая сумма неуплаченного налога НДС составила свыше 195 миллионов рублей. Следователи изучают финансовые документы и устанавливают все обстоятельства преступления.

Ширшина была избрана мэром в 2013 году. В 2015-м депутаты горсовета отправили ее в отставку за неисполнение обязанностей.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России подтвердил законность отставки бывшего мэра Петрозаводска.

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