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19:08, 14 мая 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за террористический акт в Курской области

Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд приговорил украинского военного Виктора Кирпиченко к 16 годам за теракт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

Как установил суд, 9 сентября 2024 года Кирпиченко, вооруженный автоматом и ручными противопехотными минами, в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) вторгся на территорию России с целью совершения террористического акта. Находясь в селе Любимовка и селе Снагость Сужданского района, он, угрожая оружием, мешал эвакуации мирных жителей, также неоднократно стрелял на поражение по российским военным и местным жителям. Кирпиченко занимался минированием дорог и участков местности в Любимовке.

В ходе боевых действий его задержали военнослужащие Вооруженных сил России.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что следователи назвали число жителей Курской области, с которыми расправились ВСУ.

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