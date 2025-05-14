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17:50, 14 мая 2025Ценности

Ягодицы Карди Би в легинсах описали в сети фразой «похоже на мокрый подгузник»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Карди Би

Карди Би. Фото: Daniel Cole / Reuters

Увеличенные ягодицы популярной американской хип-хоп-исполнительницы Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) на фото в легинсах описали в сети фразой «похоже на мокрый подгузник». Материал публикует Daily Mail.

32-летнюю рэпершу запечатлели в Нью-Йорке во время шопинга. Она предстала перед камерами в укороченной облегающей толстовке коричневого цвета и черных лосинах. Также звезда надела шлепанцы на толстой подошве и золотистые анклеты (браслеты на ногу — прим. «Ленты.ру»).

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «У рыб в мультфильме про Спанч Боба такие же ягодицы», «Выглядит отвратительно и неестественно», «Кентавр», «Похоже на мокрый подгузник», «Как она может сидеть на унитазе, для меня загадка», «Очень жаль, что она так изуродовала свое тело», «Смешно думать, что кто-то платит, чтобы выглядеть так. Честно говоря, я бы заплатила, чтобы так не выглядеть!» — заявили юзеры.

В апреле ягодицы Карди Би смутили фанатов во время тверка на Coachella.

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