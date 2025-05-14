Захарова: Решение суда по делу фон дер Ляйен — пример «кривосудия» ЕС и НАТО

Отсутствие мер к главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в решении суда Европейского союза (ЕС) по делу о нарушениях при закупках вакцин против коронавируса является примером «кривосудия» ЕС и НАТО. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. (...) Это, конечно, новая страница в есовско-натовском кривосудии», — написала она.

Захарова отметила, что решение суда ЕС может лишь служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями, но само по себе не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении.

Ранее Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие переписки с руководством корпорации Pfizer по закупке вакцин против коронавируса на миллиарды евро. Главе ЕК были предъявлены обвинения в коррупции по причине того, что она вела переговоры с главой Pfizer в частной переписке, а затем удалила сообщения.