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15:01, 14 мая 2025Из жизни

Женщина зашла в туалет и вышла из него через несколько десятков километров

В Китае женщина преодолела внутри кабинки туалета несколько десятков километров
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Китае туалетную кабинку с женщиной внутри случайно перевезли в другое место. Об этом сообщает Jam Press.

Женщина зашла в общественный туалет, как вдруг к этой кабинке подъехал вилочный погрузчик, поднял ее и поставил на платформу фуры. Рабочие не знали, что внутри находится человек. Фура отправилась в путь.

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Женщине удалось выйти из туалета только спустя несколько десятков километров. Это расстояние она преодолела внутри кабинки на фуре, ехавшей по автомагистрали. Состояние женщины неизвестно.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, 13 сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» застряли в здании на время торнадо. Они пережили стихийное бедствие в туалете.

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