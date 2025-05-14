Женщина зашла в туалет и вышла из него через несколько десятков километров

В Китае женщина преодолела внутри кабинки туалета несколько десятков километров

В Китае туалетную кабинку с женщиной внутри случайно перевезли в другое место. Об этом сообщает Jam Press.

Женщина зашла в общественный туалет, как вдруг к этой кабинке подъехал вилочный погрузчик, поднял ее и поставил на платформу фуры. Рабочие не знали, что внутри находится человек. Фура отправилась в путь.

Женщине удалось выйти из туалета только спустя несколько десятков километров. Это расстояние она преодолела внутри кабинки на фуре, ехавшей по автомагистрали. Состояние женщины неизвестно.

Ранее сообщалось, что в штате Миссури, США, 13 сотрудников и посетителей ресторана быстрого питания «Бургер Кинг» застряли в здании на время торнадо. Они пережили стихийное бедствие в туалете.

