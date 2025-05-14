Жильцы многоквартирного дома взбунтовались из-за необычного ремонта

Жители Сингапура взбунтовались из-за покрашенного в фиолетовый цвет дома

Жильцы многоквартирного дома в Сингапуре взбунтовались из-за необычного ремонта. Строители покрасили фасад здания в фиолетовый цвет, возмутивший собственников, передает MSNews.

Недовольные жильцы считают, что цвет, в который покрасили фасад их дома, слишком темный. По их словам, для местной архитектуры более характерны светлые тона.

Собственники наклеили в подъезде объявление, в котором назвали выбранный подрядчиком цвет «самым ужасным» оттенком фиолетового и призвали соседей массово обратиться с проблемой к властям через мессенджеры. Авторы сообщения также отметили, что строители выбрали цвет самостоятельно, без проведения голосования среди собственников.

Жалобы жильцов привлекли внимание местных властей. Представители администрации района заявили, что разбираются с проблемой. В связи с ситуацией ремонтные работы в доме были приостановлены.

Ранее жительница города Каменск-Уральский захотела сделать ремонт и переписала квартиру на мошенника. Мужчина обещал отремонтировать крышу дома, но обманул россиянку.