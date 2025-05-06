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16:31, 6 мая 2025Экономика

Россиянка захотела сделать ремонт и лишилась жилья

Жительница Каменска-Уральского лишилась квартиры из-за ремонтника
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Жительница города Каменск-Уральский Свердловской области переписала квартиру на мошенника, обещавшего отремонтировать крышу ее дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В июле 2023 года россиянка решила перекрыть крышу. Она нашла соответствующее объявление в газете и позвонила мастеру. Ремонтник начал выполнять оговоренные работы, но не довел дело до конца. Он начал вымогать у заказчицы деньги, угрожая уничтожить ее дом при отказе.

В результате россиянка переписала на мастера квартиру и взяла кредит на 130 тысяч рублей, которые также отдала мошеннику. Мужчину осудили по статье «вымогательство, совершенное в крупном размере, с целью получения имущества в особо крупном размере» и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее в Кемеровской области мошенники обманом переселили местную жительницу в съемное жилье и выставили ее квартиру на продажу.

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