Звезда реалити-шоу раскрыл детали борьбы с наркотической зависимостью

People: Телезвезда Иззи Баттрес признался, что употреблял наркотики

Звезда реалити-шоу, известный по участию в телепроектах «Иззи делает это» и «Игра вслепую», Иззи Баттрес откровенно рассказал о борьбе с наркотической зависимостью. Об этом сообщает издание People.

Баттерс признался, что пристрастился к алкоголю в молодом возрасте, затем перешел на курение марихуаны, а после — на употребление тяжелых наркотиков. Он также добавил, что за это время неоднократно побывал в тюрьме.

По словам телезвезды, именно посещение церкви, где он впервые почувствовал искреннее раскаяние и желание измениться, стало поворотным моментом в его жизни. «Я думал, что просто исповедаюсь, а потом снова продолжу прежнюю жизнь. Но когда я подошел к алтарю, меня охватило чувство тяжести из-за всех моих ошибок. Я понял, что мне нужно прощение», — раскрыл детали борьбы с зависимостью Баттерс. В результате он встал на путь к выздоровлению.

Телезвезда отметил, что безвыходных ситуаций не бывает, и призвал тех, кто оказался в похожей ситуации, не терять надежду на изменения к лучшему.

Ранее сообщалось, что бывшего известного австралийского телеведущего Эндрю О'Кифа спасли от передозировки наркотиками. Вскоре после этого его арестовали.