Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала об особенностях его поведения

Добившаяся приговора для отца-насильника россиянка Анастасия Даниленко рассказала об особенностях его поведения. Этими деталями она поделилась в интервью «Ленте.ру».
По словам Даниленко, отец всегда вскользь говорил, что в любом конфликте мама всегда выберет его, а она и ее сестры останутся крайними. Он также постоянно повторял, что в случае чего в тюрьму не сядет, а скорее застрелит всю семью, а потом покончит с собой. Дома у него было оружие, иногда он угрожал им маме, отметила девушка.
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