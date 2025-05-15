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08:55, 15 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала об особенностях его поведения

«Лента.ру»: Отец россиянки Даниленко пугал ее, чтобы она не рассказала о насилии
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Добившаяся приговора для отца-насильника россиянка Анастасия Даниленко рассказала об особенностях его поведения. Этими деталями она поделилась в интервью «Ленте.ру».

По словам Даниленко, отец всегда вскользь говорил, что в любом конфликте мама всегда выберет его, а она и ее сестры останутся крайними. Он также постоянно повторял, что в случае чего в тюрьму не сядет, а скорее застрелит всю семью, а потом покончит с собой. Дома у него было оружие, иногда он угрожал им маме, отметила девушка.

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