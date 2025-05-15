Пострадавшая от отца-насильника россиянка рассказала о реакции родственников на приговор

Бабушка добившейся приговора для отца-насильника уроженки Ленинградской области Анастасии Даниленко была против возбуждения дела в отношении ее отца. Об этом Даниленко рассказала в интервью «Ленте.ру».
По словам девушки, еще до приговора она узнала, что одна из пострадавших родственниц рассказала про насилие своим родителям, а они — маминой маме. «То есть моя родная бабушка про это знала, но ничего с этим не сделала», — отметила Даниленко.
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В разговоре с ней бабушка подтвердила, что все знала. Пожилая женщина также заявила, что не понимает, зачем обращаться в полицию и предавать дело огласке: «Зачем об этом говорить-то? Не надо об этом говорить».
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