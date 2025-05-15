Эксперты ответят на вопросы желающих начать вести блог о питомце россиян

Фестиваль «Лапки» пройдет в Москве в парке «Ходынское поле» 24 и 25 мая

VK и mos.ru организуют совместный фестиваль «Лапки» в столичном парке «Ходынское поле» в следующие выходные, 24 и 25 мая. В преддверии мероприятия авторы популярного сообщества «ВКонтакте» «Чапитосики и их хозяйки» расскажут об особенностях и трудностях ведения тематического блога о питомцах, о том, как продвигать сообщество и монетизировать его.

Прежде всего, по словам экспертов, важно «определить свою миссию» в создании контента. «Мы, например, в своем сообществе продвигаем идею заботы о домашних хвостиках и любви к ним, например, через социальные ролики», — делятся организаторы «Чапитосиков».

Желающих начать вести блог о животных предупредили — это совсем иначе, чем если бы человек решил начать вести блог с людьми. Так, зачастую поведение животных бывает непредсказуемо и дубли приходится переснимать по много раз, так как у каждого разный характер: некоторые питомцы спокойны, другие же не могут усидеть на месте.

«Вдохновляйтесь! Мы вдохновляемся своими же "Чапитосиками" и реальными жизненными историями, которые стараемся как можно интереснее преподнести и обыграть. Ну и каждый блогер обязан быть в тренде видеоконтента, российского и иностранного, для того, чтобы перенимать лучшие практики», — рекомендуют создатели сообщества. При этом они убеждены, что любой питомец может стать настоящей звездой, однако для этого усилия нужно будет приложить хозяину.

«Чапитосики» также станут участниками фестиваля «Лапки». Представители сообщества проведут для гостей викторину с щедрыми подарками и специальным сюрприз. Также на мероприятие будет приглашен грумер, которая будет бесплатно стричь коготки животным и расскажет, как правильно ухаживать за ними дома.

