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10:59, 15 мая 2025Россия

Медведев присоединился к совещанию Путина по Украине по возвращении из командировки

Медведев присоединился к совещанию Путина по переговорам с Киевом
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев присоединился к совещанию президента страны Владимира Путина по переговорам с Украиной. Об этом ТАСС заявили в секретариате зампреда Совбеза.

Медведев прибыл на встречу сразу по возвращении из командировки в Пермский край, где он провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии на ФКП «Пермский пороховой завод».

15 мая в Стамбуле запланировано возобновление переговоров между российской и украинской сторонами. В 2022 году переговорный процесс в Турции был прерван с подачи британского премьера тех лет Бориса Джонсона. В данный момент делегацию из Москву, как и три года назад, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал участие Путина в грядущих переговорах. Американский лидер заметил, что главе России нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет самого Трампа.

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