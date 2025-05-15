Оставившему надпись об СВО на остановке в Подмосковье мужчине запросили 13 лет заключения

Прокурор запросил срок жителю Подмосковья по делу об участии в легионе Украины

Прокурор запросил 13 лет заключения для жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова, оставившему надпись о специальной военной операции (СВО) на автобусной остановке. Об этом сообщает РИА Новости

Мужчине вменяют статьи об участии в деятельности организации, признанной в России террористической, публичном распространении фейков и вандализме.

По версии следствия, Веселов негативно относился к проведению СВО, в декабре 2023 года вступил в в Telegram-канал «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещена), заполнил анкету для вступления в него и установил связь с его куратором. После этого он стал активным участником легиона и, получив инструкцию от куратора, оставил маркером на одной из остановок общественного транспорта надпись, в которой осудил СВО и дискредитировал российскую армию. Известно, что ранее Веселов был неоднократно судим.

Сам мужчина признал вину частично, объяснив, что не был активным участником легиона, никого в него не привлекал, не распространял фейки, а надпись оставил на информационном стенде. Также он заявил, что «ошибся» и раскаивается.

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