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06:44, 15 мая 2025Наука и техника

Подтверждена польза компонентов китайской медицины

Journal of Food Science: Линьчжи, кордицепс и антродия защищают клетки мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: QINQIE99 / Shutterstock / Fotodom

Некоторые съедобные и лекарственные грибы, которые традиционно используют в китайской медицине, могут быть полезны при болезнях мозга. Об этом сообщают ученые из Шаньдуна в статье для журнала Journal of Food Science.

Исследователи проанализировали множество работ, посвященных грибам вроде ганодермы (линьчжи), кордицепса, ежовика гребенчатого и антродии. В этих грибах нашли вещества, которые могут защищать клетки мозга, снижать воспаление и бороться с вредным воздействием окислительного стресса.

В лабораторных моделях отдельные соединения этих грибов показали положительное действие при инсульте, депрессии, болезни Альцгеймера и других проблемах с центральной нервной системой. Например, экстракты ганодермы влияли на клетки, участвующие в воспалении мозга, а вещества из кордицепса помогали организму бороться со стрессом и воспалением.

Авторы подчеркивают: эти грибы не являются готовыми лекарствами, но могут стать основой для создания новых препаратов или функциональных продуктов. Чтобы применять их в медицине, нужно провести дополнительные исследования, точно определить дозировку, проверить безопасность и пройти клинические испытания.

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