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06:44, 15 мая 2025Россия

Появились кадры пожара после взрыва в российском городе

В сети появились кадры с места взрыва и пожара в Батайске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появилось видео пожара в Батайске, где минувшей ночью взорвалась палатка с шаурмой. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что огонь охватил несколько строений. Также показана работа пожарных, которые тушат возгорание.

По словам местных жителей, причиной произошедшего стал взрыв газовых баллонов. Они уточнили, что сначала увидели пожар, а затем прогремел сильный взрыв.

Сообщалось, что взрыв произошел около двух часов ночи. В 50 метрах от места происшествия находится детский дом. По предварительной информации, дети и здание не пострадали.

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