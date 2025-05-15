В российском городе вблизи детдома произошел взрыв

Shot: В Батайске рядом с детским домом взорвалась палатка с шаурмой

В Батайске рядом с детским домом взорвалась палатка с шаурмой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, около двух часов ночи прогремел громкий взрыв, а затем появилось зарево от пожара. «По словам местных жителей, взлетела на воздух палатка с шаурмой на улице Куйбышева. Предположительно, рванули баллоны с газом. Дотла выгорели пять строений с общепитом», — говорится в публикации.

Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что в 50 метрах от места происшествия расположен детдом. На место прибыли экстренные службы.

Ранее на углеобогатительной фабрике в Якутии взорвался метан. Взрыв произошел на одном из складов готовой продукции, находившиеся в здании в тот момент четверо сотрудников получили сильные ожоги. Одного человека спасти не удалось.