Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:01, 11 мая 2025Россия

Жертвой взрыва на российской углеобогатительной фабрике стал один человек

Один человек погиб после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Стало известно, что появилась одна жертва взрыва после взрыва на углеобогатительной фабрике в Нерюнгри. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Якутии в Telegram-канале.

«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью», — рассказали в ведомстве. Там также принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Состояние других пострадавших не изменилось, им оказывают помощь медики.

О взрыве и последовавшим за ним пожаре на углеобогатительной фабрике в Якутии стало известно ночью 7 мая. На фабрике взорвался метан на одном из складов готовой продукции, находившиеся в здании в тот момент четверо сотрудников получили сильные ожоги.

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин выступил перед журналистами в Кремле. Он призвал Киев возобновить прямые переговоры и назвал их дату и место

    Жертвой взрыва на российской углеобогатительной фабрике стал один человек

    Россиянам разъяснили порядок перерасчета пенсий в августе

    На Западе признали успех России в технологиях

    Россиян предупредили о новом ограничении при переводе денег

    Дуров оценил рекламу WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»

    США, Европа и Украина составили список из условий окончания конфликта

    В Турции указали Киеву на риск потерять Анкару

    Депутат Рады сравнил обращение Путина с дзюдо

    Путин обвинил ряд стран в разговоре с Россией в хамской манере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости