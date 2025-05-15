Появились подробности инцидента с угрожавшей взорвать себя в офисе МФО россиянкой

Грозившая взорвать себя в офисе «Тезфинанса» в Москве россиянка требовала валюту

Россиянка, которая угрожала взорвать себя в офисе микрофинансовой организации (МФО) «Тезфинанс» в Москве, требовала от сотрудников валюту наличными деньгами и параллельно разговаривала с неизвестным по видеосвязи. Такие подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Shot, опубликовав кадры с места случившегося.

Вечером девушка пришла в организацию с телефоном в руках, невнятно разговаривала с кассирами. После уточнения цели ее визита клиентка разозлилась и закричала: «Мне нужны деньги». Мужчина, с которым она поддерживала связь по телефону, также начал кричать в трубку, чтобы ей выдали наличные. Когда работники сообщили, что у них нет сейчас валюты, девушка раскрыла верхнюю одежду, показав предмет с проводами под ней, по виду напоминавший взрывчатку.

На место прибыли сотрудники полиции и кинологи. Оказалось, что девушка живет в том же доме, где располагается офис МФО. Ее увели в квартиру, по предварительной информации, для дачи показаний.

До этого сообщалось, что россиянка грозилась взорвать себя в офисе микрофинансовой организации под влиянием мошенников.