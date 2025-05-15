Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:32, 15 мая 2025Силовые структуры

Появились подробности инцидента с угрожавшей взорвать себя в офисе МФО россиянкой

Грозившая взорвать себя в офисе «Тезфинанса» в Москве россиянка требовала валюту
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Россиянка, которая угрожала взорвать себя в офисе микрофинансовой организации (МФО) «Тезфинанс» в Москве, требовала от сотрудников валюту наличными деньгами и параллельно разговаривала с неизвестным по видеосвязи. Такие подробности инцидента раскрыл Telegram-канал Shot, опубликовав кадры с места случившегося.

Вечером девушка пришла в организацию с телефоном в руках, невнятно разговаривала с кассирами. После уточнения цели ее визита клиентка разозлилась и закричала: «Мне нужны деньги». Мужчина, с которым она поддерживала связь по телефону, также начал кричать в трубку, чтобы ей выдали наличные. Когда работники сообщили, что у них нет сейчас валюты, девушка раскрыла верхнюю одежду, показав предмет с проводами под ней, по виду напоминавший взрывчатку.

На место прибыли сотрудники полиции и кинологи. Оказалось, что девушка живет в том же доме, где располагается офис МФО. Ее увели в квартиру, по предварительной информации, для дачи показаний.

До этого сообщалось, что россиянка грозилась взорвать себя в офисе микрофинансовой организации под влиянием мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина ждут начала переговоров в Стамбуле. Каких результатов хотят добиться переговорщики и чего ожидают в мире?

    Мерц рассказал о новом пакете санкций ЕС против России

    Крапчатые суслики освоились в Брянской области

    Трамп подтвердил свое решение по поводу поездки в Стамбул

    В США раскрыли цель испытания ракетной системы «Орешник»

    Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Москвы

    Переговоры российской делегации и главы МИД Турции завершились

    В Раде назвали террористом члена украинской делегации

    Дачникам назвали способы побороть борщевик на участке

    Назван обвиняемый в поджоге дома и машины премьера Британии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости