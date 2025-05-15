Россиянам предложили туры в популярные курортные страны по цене авиабилета

АТОР: В Турции, ОАЭ и Египте можно отдохнуть от 65 тысяч рублей на двоих

В Турции, ОАЭ, Египте и на китайском острове Хайнань можно отдохнуть в ближайшую неделю от 65 тысяч рублей. Туры по цене авиабилета нашли и предложили россиянам специалисты Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что стоимость десятидневного отдыха указана вместе с перелетом на двоих. При этом в сумму будет входить система «все включено». «Самые недорогие варианты — это туры в Турцию, ОАЭ, Египет, на остров Хайнань, Таиланд. Вылететь надо в период с 17 по 22 мая. Размещение — не самое комфортное. Но зато какая цена», — отметили эксперты.

Так, стоимость отдыха в популярных курортных странах стартует от 65 тысяч рублей — за такую сумму можно отдохнуть в Турции. Чуть дороже обойдется ОАЭ — 71 тысяча рублей на двоих. Египет и Хайнань будут стоить 79 и 97 тысяч рублей соответственно. А отпуск в Таиланде можно провести за 103 тысячи рублей.

Ранее туристам предложили выгодные билеты в Европу дешевле 4000 рублей. Стоимость перелетов из Стамбула в города Германии — Франкфурт и Мюнхен — начинается от 3,4 тысячи рублей, в столицу Австрии Вену — от 3,5 тысячи рублей.