Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:41, 15 мая 2025Силовые структуры

Россиянин спустя полгода признался полиции в жестокой расправе

В Ростовской области житель признался в убийстве приятеля спустя полгода
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ростовской области 64-летний житель Самарского пришел в полицию и рассказал о совершенной над знакомым расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина во дворе дома поссорился с 41-летним знакомым и ударил его ножом в грудь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Мужчина попытался скрыть следы преступления — он сбросил тело в колодец в нескольких сотнях метров от места расправы, а одежду и нож выбросил в вагон проезжающего грузового поезда.

Спустя полгода мужчина решил рассказать об обстоятельствах произошедшего правоохранителям, а также указать на колодец. Его задержали.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о признании новых регионов России

    В «Пятерочке» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу

    Три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались

    Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

    Зеленский назвал правильный путь переговоров

    Популярный российский блогер показал цены на продукты в стране Южной Америки

    В Госдуме рассказали о влиянии переговоров в Стамбуле на российский спорт

    Стало известно об активизации ВСУ в Курской области в день переговоров в Стамбуле

    Копия легендарного исторического документа оказалась оригиналом за 1,7 миллиарда рублей

    Эксперты ответят на вопросы желающих начать вести блог о питомце россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости