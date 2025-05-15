Россиянин спустя полгода признался полиции в жестокой расправе

В Ростовской области житель признался в убийстве приятеля спустя полгода

В Ростовской области 64-летний житель Самарского пришел в полицию и рассказал о совершенной над знакомым расправе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. По данным следствия, в декабре 2024 года мужчина во дворе дома поссорился с 41-летним знакомым и ударил его ножом в грудь. Ранение оказалось несовместимо с жизнью. Мужчина попытался скрыть следы преступления — он сбросил тело в колодец в нескольких сотнях метров от места расправы, а одежду и нож выбросил в вагон проезжающего грузового поезда.

Спустя полгода мужчина решил рассказать об обстоятельствах произошедшего правоохранителям, а также указать на колодец. Его задержали.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом.