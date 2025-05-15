Россиянка поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом

В Ярославской области задержана женщина, зарезавшая безработного мужа

В Ярославской области задержана 35-летняя женщина, в ходе ссоры ударившая безработного 30-летнего мужа ножом 36 раз. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По его данным, преступление произошло в Мышкинском районе. Россиянка постоянно ссорилась с супругом, который не мог найти стабильную работу. По словам соседей, в день, когда женщина напала на мужа, из их дома были слышны крики. Местные жители вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили истекающего кровью мужчину. Подозреваемая рассказала, что во время конфликта она схватила нож и нанесла супругу удары в живот, сердце и руки.

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