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13:43, 28 апреля 2025Силовые структуры

На российской железнодорожной станции мужчина изрезал пенсионерку

Появилось фото подозреваемого в убийстве женщины на ж/д станции в Екатеринбурге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Центральное МСУТ СКР

В Екатеринбурге раскрыли приметы подозреваемого в расправе над 63-летней местной жительницей на железнодорожной станции. Фото мужчины опубликовал URA.RU.

По данным издания, подозреваемый — худой и среднего роста. Он был одет в черную куртку с капюшоном и рабочие перчатки. Камерам удалось зафиксировать мужчину. Он долго гулял по улице Шолоховой, а после расправы убежал в лес.

26 апреля неизвестный изрезал россиянку на станции «Чапаевская». Тело обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую помощь. Отмечается, что потерпевшая собиралась поехать на день рождения к подруге.

Ранее стало известно, что в Москве расправились с темнокожей девушкой возле студии маникюра.

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