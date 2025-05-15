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10:31, 15 мая 2025Из жизни

Российский хирург выиграл почти 30 миллионов рублей в лотерею

В Чувашии хирург выиграл 29,5 миллиона рублей в лотерею
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: M. Schuppich / Shutterstock / Fotodom

Хирург из Чувашии выиграл почти 30 миллионв рублей в лотерею «Рапидо Про». Об этом сообщает РИА Новости.

Андрей, врач по профессии, купил билет и выиграл суперприз общей суммой 29 515 636 рублей. «Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером в 324127-м тираже "Рапидо Про"», — рассказали в компании «Столото».

Сам победитель подтвердил, что пришел с ночного дежурства очень уставшим и наудачу решил купить билет в мобильной версии сайта «Столото». «Сейчас я уже не повторю числовую комбинацию, выбирал ее совершенно случайно, но точно помню, что мозг был отключен. Может быть, это и есть секрет моего успеха», — признался российский медик.
О выигрыше мужчина узнал уже через несколько минут, когда получил СМС. Увидев цифру, он не поверил своим глазам. Даже жена медика решила, что он выиграл только 29,5 тысячи и сразу предложила купить ей сапоги.

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