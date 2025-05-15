Скрывавший много лет тяжелый недуг звезда шоу пожаловался на страшные боли

Звезда шоу «Остров любви» Джек Финчем заявил, что борется с булимией

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Джек Финчем заявил, что борется с булимией — тяжелым расстройством пищевого поведения, которое он много лет скрывал. В интервью изданию The Sun он пожаловался на страшные боли из-за недуга.

По словам Финчема, расстройство возникло у него в подростковом возрасте, когда он занимался боксом и пытался сбросить вес к боям. При плохом настроении или чувстве неудачи он наедался, а затем вызывал рвоту, чтобы таким образом наказать себя и не поправиться. Иногда это происходило до пяти раз в неделю.

По словам телезвезды, он также прибегал к опасным методам снижения веса, в том числе к инъекциям для похудения, купленным на черном рынке. В результате у него развился сильный кислотный рефлюкс — состояние, при котором кислота из желудка попадает обратно в ротовую полость, из-за чего теперь ему необходим постоянный прием медикаментов.

«В итоге у меня появилась страшная изжога. Я был в агонии, пошел к врачу и все ему рассказал. Теперь мне приходится принимать лекарства, чтобы справиться с кислотой в моем горле. Без ежедневного приема лекарств я испытываю страшную боль. Вероятно, мне придется принимать их всю оставшуюся жизнь, я не уверен», — рассказал Финчем.

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