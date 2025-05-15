Стало известно о новом санкционном ударе Европы по России

РИА Новости: Комитет Европарламента утвердил повышение пошлин на удобрения из РФ

Комитет по внешней торговле Европейского парламента (ЕП) утвердил повышение пошлин на российские и белорусские удобрения. О новом санкционном ударе Евросоюза (ЕС) по РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ЕП.

Ограничения затронут не только удобрения, но и другие виды сельскохозяйственной продукции из вышеуказанных стран. «Да, это так», — резюмировал собеседник агентства.

Инициатором предложения повысить импортные пошлины ЕС на российские и белорусские удобрения выступила Еврокомиссия (ЕК). Ее представители внесли его еще в начале февраля этого года. Затем оно попало на рассмотрение в профильный комитет ЕП. Окончательное утверждение этого предложения намечено на 21 мая 2025 года.

В настоящее время Россия наряду с Египтом являются крупнейшими поставщиками этой продукции в страны ЕС. В конце 2024 года доля РФ в структуре европейского импорта оценивалась примерно в 22-23 процента. Одним из самых активных в регионе закупщиков российских удобрений оказалась Польша.

Представители крупнейшего объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca ранее призывали власти ЕС отложить на год повышение пошлин на российские и белорусские удобрения. В противном случае, предупреждали они, региональные фермеры столкнутся с негативными последствиями уже предстоящим летом. Однако в ЕК усомнились в обоснованности подобных опасений и настояли на ужесточении тарифов до 40-45 евро за тонну с июля. В дальнейшем, как ожидается, пошлины будут регулярно повышаться и к 2035 году дойдут до 100 процентов от таможенной стоимости импортируемой продукции. Европейские эксперты отметили, что эффект от заградительных мер станет заметен не ранее 2026-го.