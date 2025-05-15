Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

МИД Турции: В Стамбуле находятся российская делегация и американские чиновники

На данный момент времени в Стамбуле уже находится российская делегация, а также присутствуют несколько американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

При этом собеседник не предоставил никакой информации по поводу украинской делегации и того, где она сейчас находится.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет посещать переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет него самого. Однако он подчеркнул, что готов приехать в Турцию, если это потребуется.