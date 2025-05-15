Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:40, 15 мая 2025Мир

Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

МИД Турции: В Стамбуле находятся российская делегация и американские чиновники
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На данный момент времени в Стамбуле уже находится российская делегация, а также присутствуют несколько американских чиновников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.

При этом собеседник не предоставил никакой информации по поводу украинской делегации и того, где она сейчас находится.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не будет посещать переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет него самого. Однако он подчеркнул, что готов приехать в Турцию, если это потребуется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Королеву красоты арестовали через две недели после победы на конкурсе «Женщина Вселенной»

    iPhone 15 Pro подешевел в России

    Самолет Superjet 100 с россиянами на борту резко прервал рейс из-за поломки

    Захарова рассказала об изменении позиции России на переговорах

    Зеленского назвали клоуном в ответ на оскорбление российской делегации

    Стрельбу бойцов ВСУ по сослуживцу у границы Курской области сняли на видео

    В Британии захотели избавиться от дома обладателя четырех «Оскаров»

    Лавров одним словом описал события в Стамбуле

    Министр обороны в день переговоров обратился к российским военным в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости