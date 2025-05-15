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11:53, 15 мая 2025Мир

В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в переговорах в Стамбуле

Песков отрицательно ответил на шансы Путина посетить переговоры в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент России Владимир Путин не будет посещать переговоры с Украиной, которые проходят в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Путину нет никакого смысла ехать на переговоры с Украиной в Стамбул, если там не будет него самого. При этом глава государства указал, что готов приехать в Турцию, если это потребуется.

Как сообщает телеканал CNN, Трамп не поехал в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника, узнав состав российской делегации и то, что там не будет Путина. Кроме того, по словам источников, изменение графика главы государства во время его турне по трем странам Ближнего Востока стало бы настоящим логистическим кошмаром.

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