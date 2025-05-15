Посольство отреагировало на массовые задержания россиян в Египте

Посольство о задержаниях в Египте: РФ с пониманием относится к действиям властей

Москва с пониманием относится к действиям властей Египта по задержанию ряда граждан России и стран СНГ, но всячески содействует их вызволению и отстаивает права россиян. Об этом сообщили в российском посольстве в Египте в ответ на запрос «Ленты.ру».

В частности, в российском представительстве указали, что действия Арабской Республики связаны с профилактикой в рамках террористической угрозы. Они в том числе касаются рейдов по проверке иностранных граждан, включая обучающихся в религиозных учебных заведениях.

Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействует их скорейшему вызволению посольство России в Египте

При этом уточняется, что практически сразу после проведения антитеррористических мер и установления личности задержанные отпускаются. «С пониманием относимся к принимаемым властями Египта мерам безопасности и находимся с ними в тесном контакте для обеспечения полного соблюдения прав наших соотечественников», — резюмировали в посольстве.

Ранее стало известно, что в Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди них, по сообщениям, много студентов религиозных заведений с легальными визами. Как сообщил один из задержанных, правоохранительные органы республики якобы «делали все, чтобы лишить их возможности молиться при задержании».