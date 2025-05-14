Граждан России и стран СНГ начали массово задерживать в Египте

В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана

В Египте начались массовые задержания граждан России, Узбекистана и Казахстана — среди задержанных, по сообщениям, много студентов с легальными визами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на местных жителей и очевидцев событий.

«Меня задержали, когда шел на молитву, показал документы, что учусь в вузе, все равно увезли. Не давали еду, воду, спали на плитке, не давали сходить в туалет. Чтобы мы не молились, связывали наручниками по двое, по трое и вымогали деньги», — сообщил один из задержанных в Каире студентов.

Также сообщается, что при задержании у граждан изымают личные вещи, которые впоследствии не возвращают.

Ранее россияне пожаловались на массовые задержки рейсов египетских авиакомпаний. Сбои в расписании наблюдаются у AlMasria, Air Cairo и Red Sea, а также саудовского перевозчика Nesma Airlines.