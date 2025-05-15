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14:52, 15 мая 2025Россия

В Москве подросток-гигант попал в больницу из-за пожизненного лечения молитвами

В Москве подросток с ожирением попал в больницу, он не был у врача ни разу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве подросток-гигант попал в больницу. У него отказали внутренние органы, рассказала «Регнуму» его мать.

Мальчик два метра ростом с весом 150 килограммов попал в один из столичных стационаров. На момент госпитализации он не помещался в стандартную больничную койку. Врачи выявили у него ожирение третьей степени, а также заболевания сердца, легких и почек.

Мать россиянина рассказа, что ее сын ни разу не был у врача. Женщина призналась, что всю жизнь лечила его альтернативными методами — чесноком, отварами из трав и молитвой. Врачи обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве госпитализировали 300-килограммового мужчину. Врачи не смогли самостоятельно доставить его в больницу, для транспортировки горожанина они привлекли спасателей.

ЖЗЛ
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