Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:35, 15 мая 2025Мир

В Польше оценили последствия вступления «колонии США» в ЕС

Mysl Polska: Принятие колонизированной США Украины в ЕС подорвет его авторитет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Christoph Reichwein / dpa / Global Look Press

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) подорвет авторитет объединения и усилит коррупцию. Такую оценку последствий этого шага дала польская газета Mysl Polska.

«Принятие Украины без реформ было бы ошибкой. Это ослабило бы союз изнутри и усилило бы напряжение. Украина, ныне колонизированная американцами, мало что извлечет от интеграции с ЕС, который может рассчитывать на то, что в Европу приедет еще больше рабочих из разрушенной войной Украины, где доход на душу населения уже давно находится на самом низком уровне», — указано в статье.

Вопрос вступления Украины будет способствовать дальнейшей поляризации ЕС, поскольку у многих стран есть «оправданные опасения» по этому поводу. При этом самые важные люди в Европе «не страдают углубленными размышлениями», отмечает газета.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о желании Киева стать частью ЕС. «Наши цели неизменны: после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы», — отметил чиновник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы

    Ростовская область ночью подверглась воздушной атаке

    В России высказались о препятствиях к возвращению ушедших после СВО компаний

    На Западе усомнились в способности Уиткоффа договориться с Путиным

    Скрывавший много лет тяжелый недуг звезда шоу пожаловался на страшные боли

    В Европе встревожились из-за переговоров России и Украины в Стамбуле

    В Польше оценили последствия вступления «колонии США» в ЕС

    Россиянин описал поездку в деревню в Чехии словами «молодая селяночка накормила обедом»

    Огромный ящер откусил голову младенцу

    На Западе назвали единственного способного понять Путина человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости