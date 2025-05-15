Mysl Polska: Принятие колонизированной США Украины в ЕС подорвет его авторитет

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) подорвет авторитет объединения и усилит коррупцию. Такую оценку последствий этого шага дала польская газета Mysl Polska.

«Принятие Украины без реформ было бы ошибкой. Это ослабило бы союз изнутри и усилило бы напряжение. Украина, ныне колонизированная американцами, мало что извлечет от интеграции с ЕС, который может рассчитывать на то, что в Европу приедет еще больше рабочих из разрушенной войной Украины, где доход на душу населения уже давно находится на самом низком уровне», — указано в статье.

Вопрос вступления Украины будет способствовать дальнейшей поляризации ЕС, поскольку у многих стран есть «оправданные опасения» по этому поводу. При этом самые важные люди в Европе «не страдают углубленными размышлениями», отмечает газета.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о желании Киева стать частью ЕС. «Наши цели неизменны: после завершения войны стать неотъемлемой частью единой Европы», — отметил чиновник.