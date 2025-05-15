В Раде оценили заявления Зеленского о российской делегации

Дубинский: Зеленский пытается скрыть отсутствие самостоятельных решений

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «бутафорской» российской делегации являются попыткой скрыть отсутствие у него самостоятельных решений. Высказывания украинского лидера оценил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные заявления Зеленского являются очередным проявлением его политической несамостоятельности.

«У него в принципе нет никаких самостоятельных решений на сегодня. Ему всё диктуют “союзники” и США. Поэтому, не имея решения, он прячется за встречей с Эрдоганом. Получив ЦУ — выходит и говорит, что встреча делегации таки будет», — написал Дубинский.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией. Также в СМИ появились данные о переносе российско-украинских переговоров на пятницу, 16 мая. Помимо этого, стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации для участия в переговорном процессе с Россией в Стамбуле.