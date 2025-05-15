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11:23, 15 мая 2025Мир

В Турции ответили на вопрос о приезде Трампа на переговоры в Стамбуле

Администрация Эрдогана: Турция не получала информации о приезде Трампа в Стамбул
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alex Brandon / AP

Анкара не получала информации о возможности приезда президента США Дональда Трампа в Стамбул на переговоры России и Украины. Об этом заявили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА Новости.

«Пока не получили конкретную информацию об этом визите», — сказала в администрации президента Турции.

Ранее Трамп заявил, что все же готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо.

По данным CNN, Трамп принял решение не приезжать в Турцию в качестве посредника в российско-украинских переговорах, когда узнал состав российской делегации. Однако позже он объяснил отказ президента России Владимира Путина приезжать в Стамбул тем, что российскому лидеру незачем делать это, если на переговорах не будет его самого.

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