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12:36, 15 мая 2025Экономика

Владелец Haval пожаловался на непонятные стуки металла в салоне

Владелец Haval Jolion пожаловался на щелчки металла при резком трогании с места
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Владелец компактного кроссовера Haval Jolion из Оренбурга пожаловался на непонятные стуки металла в салоне при резком трогании с места. Соответствующий отзыв он разместил на портале Drive2.ru.

С этой проблемой он столкнулся в том числе при поворотах и при торможении. В этот момент, уточнил он, в правой части салона автомобиля раздаются щелки металла об металл. При этом найти конкретное место, откуда издаются тревожные звуки, ему не удалось. «Локализовать место не получается, кажется, что где-то снизу в центре кузова», — предположил владелец кроссовера.

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Чтобы разобраться в проблеме, он снял обшивку боковой стойки. Однако найти источник металлических щелчков там не удалось. Кроме того, владелец машины смазал дверные замки. Это не помогло, металлические щелчки продолжают слышаться до сих пор. «Щелчок такой, как-будто где-то болт ослаб. Раздражает ужасно», — сказал владелец Jolion. «Звук как будто не из подвески, а именно что-то на кузове двигается, хотя вроде и нечему двигаться», — заключил он.

Владельцы китайских автомобилей в России все чаще говорят о регулярных неисправностях и неполадках подобных машин. Одной из самых распространенных проблем оказалось быстрое покрытие ржавчиной кузова. Кроме того, пользователи массово жалуются на плохую адаптацию машин из КНР к российским морозам и снегопадам. При таких погодных условиях, говорят они, салоны некоторых автомобилей заполняются снегом, а их крыши начинают протекать. Автомобили бренда Jetour, в частности, и вовсе выходят из строя в сильный мороз.

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