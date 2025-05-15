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15:08, 15 мая 2025Бывший СССР

«Жалкий человек». Лавров прокомментировал недовольство Зеленского из-за отсутствия Путина на переговорах

Лавров назвал жалким человеком Зеленского, требующего приезда Путина в Стамбул
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал президента Украины Владимира Зеленского жалким человеком. Так он отреагировал на его высказывания о том, что на переговорах должен лично присутствовать российский лидер Владимир Путин.

Свое мнение Лавров высказал на заседании Дипломатического клуба, где также поделился ожиданиями от грядущей встречи российской и украинской делегации в Стамбуле.

«Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», — сказал он.

Лавров также отметил, что «старшие товарищи» Зеленского все-таки объяснили ему, что подобное поведение является глупым, и настояли на необходимости проведения переговоров.

Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Зеленский назвал делегацию из России бутафорской

Прибывший в Турцию украинский лидер заявил, что сомневается в компетентности представителей из России, входящих в переговорную группу. Ее оценку он озвучил в Telegram.

Уровень русских пока мне официально неизвестен. Но из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Известно, что делегацию возглавил помощник главы государства Владимир Мединский. Кроме него в переговорную группу вошли замглавы МИД России Михаил Галузин, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

Зеленский подчеркнул, что украинская сторона перед переговорами должна оценить уровень представляющей Москву делегации, чтобы «понимать, что за уровень и какой у них мандат». «Способны ли они сами что-то принимать, потому что нам всем известно, кто в России принимает решения», — добавил он.

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В России отреагировали на оскорбление переговорной группы

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на высказывания президента Украины, назвав его клоуном.

«Кто использует слово "бутафорный"? Клоун? Неудачник? Человек вообще с неизвестным образованием в отношении людей, у которых есть не просто базовое образование, а ученые степени, заслуги перед отечеством, кто своим трудом доказал уровень профессионализма. Он их так называет? Бутафорией? Да кто он есть?» — возмутилась дипломат.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Путин поставил задачи и определил позицию российской делегации. По его словам, переговорная группа ждет украинских представителей с самого утра.

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