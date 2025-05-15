Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

WSJ: Киев на переговорах с РФ намерен обсуждать только 30-дневное перемирие

Украина заявила, что готова обсуждать на переговорах с российской стороной только одну тему. Речь идет о 30-дневном перемирии, уточнили в издании The Wall Street Journal (WSJ).

«Украинские официальные лица заявили, что они встретятся с российской стороной только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня», — заявили в беседе с газетой украинские чиновники.

Переговоры между сторонами конфликта назначены на 15 мая. Российская делегация во главе с помощником президента страны Владимира Путина Владимиром Мединским прибыла в Стамбул утром в день встречи. Борт президента Украины Владимира Зеленского также вылетел накануне из Польши в Турцию.

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Переговоры России и Украины в Стамбуле начнутся после обеда

Начало переговоров российской и украинской делегаций в Турции запланировано на послеобеденное время. К настоящему моменту точное время начала встречи еще уточняется.

Изначально дипломатические источники сообщали, что переговоры начнутся около 10 утра по московскому времени. Заседание делегаций состоится в рабочем офисе турецкого лидера Долмабахче, где в 2022 году уже проводилась аналогичная встреча.

При этом руководитель украинского центра по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко подчеркнул, что предварительного соглашения о начале переговоров сторон в 10 утра не было.

Трамп заявил, что готов присоединиться к переговорам Киева и Москвы в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп выразил готовность присоединиться к переговорам Москвы и Киева в Стамбуле. Он заявил, что сможет приехать в Турцию 16 мая, если его присутствие будет необходимо.

Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома добавил, что в данный момент люди из его команды уже проводят переговоры. Он также выразил надежду, что встреча украинской и российской делегаций пройдет плодотворно.

Трамп также прокомментировал отказ российского президента ехать в Стамбул. Он подчеркнул, что Путину нет смысла ехать на переговоры по Украине, если сам Трамп не будет присутствовать при этом. «Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать», — отметил американский политик, указывая на важность своего мнения для российской стороны.

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В России оценили перспективы перемирия с Украиной после переговоров в Стамбуле

Встреча между представителями Киева и Москвы в Стамбуле может закончиться заключением перемирия. О перспективах переговоров в Турции высказалась депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, такой исход возможен, если Украина покажет реальную готовность к прекращению огня.

Думаю, шанс на перемирие есть, но надо убедить в этом украинскую сторону. И хорошо, если о своем согласии на прекращение огня Украина заявила публично Светлана Журова депутат Госдумы

Она добавила, что лучшим результатом встречи могло бы стать прекращение боевых действий хотя бы на время переговоров. Депутат отметила, что это повысило бы конструктивность диалога.