Рок-группа вернет россиянам 2007 год

Группа «КРИМИ КРАЙ» выпустит свой первый альбом, который посвятила 2007 году

Российская рок-группа «КРИМИ КРАЙ» выпустит свой первый полноформатный альбом, посвященный 2007 году. Об этом стало известно из пресс-релиза, оказавшегося в распоряжении «Ленты.ру».

Релиз получил название «первый АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ» — в честь культового телеканала A-One, который в 2000-х сформировал вкусы и мировоззрение целого поколения рокеров и неформалов. Приглашенным гостем альбома стал VJ Chuck, официальный голос и ведущий телеканала, который был в эфире с 2005 по 2016 год.

«Несмотря на множество пасхалок и отсылок к 2007, ностальгией тут и не пахнет. Альбом начинен внутренней болью, обнаженными эмоциями и переживаниями, которыми обычно делятся в кабинете психолога», — рассказали музыканты.

Известно, что выход «первого АЛЬТЕРНАТИВНОГО» намечен на 16 мая. 17 мая «КРИМИ КРАЙ» выйдут на сцену фестиваля «Дикая мята», где исполнят композиции с нового альбома.

«Мы неформат, но стреляем как палка», — добавили артисты.

Ранее рок-группа «КРИМИ КРАЙ» выпустила трек в поддержку расследования «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума», за который в 2024 году издание стало лауреатом Премии Рунета. В песне «Чума 2.0» музыканты предупреждают слушателей о вреде наркотиков. Над обложкой вышедшего в ноябре 2024 года сингла работал популярный художник Алексей Бузунов, который своим произведением дополнил атмосферный трек.