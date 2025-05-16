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18:04, 16 мая 2025Мир

Бывший посол США на Украине раскрыла причину своей отставки

Бывший посол США Бринк заявила, что ушла в отставку из-за политики Трампа
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что покинула свой пост из-за несогласия с политикой администрации президента США Дональда Трампа по отношению к Украине. Об этом сообщает Detroit Free Press.

«Политика администрации Трампа с самого начала заключалась в оказании давления на жертву, Украину, а не на агрессора, Россию. Таким образом, я больше не могла добросовестно проводить политику администрации и сочла своим долгом уйти в отставку», — написала она.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что Бринк ушла в отставку из-за сильного давления со стороны команды американского президента.

10 апреля стало известно, что Бринк намерена досрочно покинуть пост американского посла в Киеве.

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