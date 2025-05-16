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13:12, 16 мая 2025Ценности

Красовский пришел на интервью в косоворотке с признанной нацистской символикой

Красовского заметили в косоворотке с признанным нацистским «цветком папоротника»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Скандальный журналист Антон Красовский пришел на интервью в наряде с неоднозначным принтом. Интервью с ним опубликовано в паблике «Консерватор» в соцсети VK.

Бывшего директора вещания русскоязычного канала RT заметили в шоу Анастасии Кашеваровой в черной косоворотке с принтом в виде белого «цветка папоротника», который состоит из четырех незавершенных свастик, образующих одну завершенную. Подобные вещи в том числе можно приобрести на популярных российских маркетплейсах.

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Упомянутую символику, которая на самом деле является языческим символом, признавали схожей до степени смешения с символикой нацистов. В 2016 году Пермский краевой суд оштрафовал художника и резчика по дереву Сергея Каменев на тысячу рублей: мужчину признали виновным по статье о пропаганде либо публичной демонстрации нацистской атрибутики или символики.

Тогда на художника завели дело из-за созданных им картин, в том числе работы «Цветок папоротника». Сотрудники центра по противодействию экстремизму при ГУ МВД по Пермскому краю изъяли картины Каменева во время фестиваля «Купальские ночи».

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