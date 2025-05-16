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15:19, 16 мая 2025Из жизни

Петербурженка нашла в туалете живую летучую мышь

Жительница Санкт-Петербурга обнаружила у себя в унитазе живую летучую мышь
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жительница Санкт-Петербурга столкнулась с живой летучей мышью в туалете у себя в квартире. Об этом пишет Telegram-канал «Зверопятница».

Хозяйка квартиры жилого комплекса «Петровский квартал» обнаружила в унитазе барахтающуюся летучую мышь. Петербурженка обратилась в ТСЖ, чтобы понять, как животное могло попасть в ее туалет. Там предположили, что мышь проникла в трубу с кровли дома, куда выходят все фановые канализационные стояки. Обнаружив себя в ловушке, летучая мышь нашла единственный способ выжить — вылезла наружу через унитаз.

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В доме пообещали проверить защитные колпаки на трубах. Мышь разрешили отпустить на волю.

Ранее россиянам дали инструкцию на случай прилета летучей мыши. Эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов рассказал, что в первую очередь необходимо увести детей в безопасное место, например в другую комнату, и убрать ценные вещи в незащищенных пространствах. Затем следует пошире открыть окна, чтобы мышь вылетела на улицу.

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