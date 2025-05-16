Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:31, 16 мая 2025Экономика

Минфин Франции разблокировал счета Русского дома в Париже

«Известия»: Минфин Франции разблокировал счета Русского дома в Париже
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Министерство экономики и финансов Франции разблокировало счет Русского дома в Париже. Об этом сообщают «Известия».

Однако на данный момент, как уточняет издание, разрешено проводить только «жизнеобеспечивающие» платежи.

Отмечается, что представители центра направляют обращения в санкционный отдел Минфина страны с просьбой разблокировать счет полностью.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул» для президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости