Глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина

Глава МИД Франции Барро посетовал на пустой стул для Путина на переговорах

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул» для президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Его словам приводит Reuters.

По словам главы французского МИД, украинская сторона в лице президента Украины Владимира Зеленского «проявила добрую волю», явившись в Турцию. «Но напротив них — пустой стул, стул, на котором сегодня вечером должен был сидеть Владимир Путин», — сказал Барро.

Ранее президент Украины усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.