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15:04, 15 мая 2025Мир

Глава МИД Франции посетовал на «пустой стул» для Путина

Глава МИД Франции Барро посетовал на пустой стул для Путина на переговорах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро. Фото: Abdul Saboor / Pool / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро посетовал на «пустой стул» для президента России Владимира Путина на переговорах в Стамбуле. Его словам приводит Reuters.

По словам главы французского МИД, украинская сторона в лице президента Украины Владимира Зеленского «проявила добрую волю», явившись в Турцию. «Но напротив них — пустой стул, стул, на котором сегодня вечером должен был сидеть Владимир Путин», — сказал Барро.

Ранее президент Украины усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации России. Он также оценил состав российской переговорной группы как «бутафорский».

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий и встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую сторону на переговорах представляет помощник российского лидера Владимир Мединский.

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