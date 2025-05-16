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07:14, 16 мая 2025Россия

Мощный пожар после звуков взрывов под Москвой сняли на видео

В сети появились кадры мощного пожара после звуков взрывов под Москвой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры сильного пожара, который произошел в подмосковном Подольске. Распространение огня, которое распространялось звуками взрывов, сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, из эпицентра которого валит черный дым. Судя по видеозаписи, пожар происходит на территории, похожую на промзону. Дым от огня заполонил почти все утреннее небо.

Жители Подмосковья сообщили о сильных пожаре и взрывах в ночь на пятницу, 16 мая. Жители Климовска рассказали о зареве от пламени со стороны Промышленной улицы. Предварительно, пожар начался в автосервисе. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метра.

Как впоследствии уточняли в МЧС, пожар уже ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала. На месте происшествия работают 20 сотрудников и 7 единиц техники.

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